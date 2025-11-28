Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Детройт Ред Уингз — Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 28 ноября 2025 года, счет 3:6, НХЛ 2025/2026

Две передачи Кучерова и 33 сейва Василевского помогли «Тампе» победить «Детройт»
Комментарии

Сегодня, 28 ноября, в Детройте (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Победу в игре, проходившей на стадионе «Литтл Сизарс-арена», одержали гости со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2025, пятница. 20:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Комфер (Расмуссен) – 11:29 (5x5)     1:1 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 17:07 (5x4)     1:2 Гонсалвес (Бьёркстранд, Пол) – 20:34 (5x5)     1:3 Гурд – 23:01 (5x5)     2:3 Расмуссен (Комфер) – 23:13 (5x5)     2:4 Гурд – 36:09 (5x5)     3:4 Ларкин (Рэймонд, Эдвинссон) – 38:26 (5x5)     3:5 Гюнцель (Рэддиш, Кучеров) – 52:37 (4x4)     3:6 Хагель (Рэддиш) – 57:13 (en)    

В составе победителей отличились Даррен Рэддиш, Гейдж Гонсалвес, Янни Гурд (дважды), Джейк Гюнцель и Брэндон Хагель. За «Детройт» заброшенными шайбами отметились Джей Ти Комфер, Майкл Расмуссен и Дилан Ларкин.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт две передачи, а вратарь Андрей Василевский сделал 33 сейва.

«Детройт» в следующем матче сыграет с «Бостон Брюинз» в гостях 30 ноября, а днём ранее «Тампа» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Тампа» несёт потерю за потерей, но всё равно побеждает! Её тащат Кучеров и Василевский
Видео
«Тампа» несёт потерю за потерей, но всё равно побеждает! Её тащат Кучеров и Василевский
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android