Две передачи Кучерова и 33 сейва Василевского помогли «Тампе» победить «Детройт»

Сегодня, 28 ноября, в Детройте (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Победу в игре, проходившей на стадионе «Литтл Сизарс-арена», одержали гости со счётом 6:3.

В составе победителей отличились Даррен Рэддиш, Гейдж Гонсалвес, Янни Гурд (дважды), Джейк Гюнцель и Брэндон Хагель. За «Детройт» заброшенными шайбами отметились Джей Ти Комфер, Майкл Расмуссен и Дилан Ларкин.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт две передачи, а вратарь Андрей Василевский сделал 33 сейва.

«Детройт» в следующем матче сыграет с «Бостон Брюинз» в гостях 30 ноября, а днём ранее «Тампа» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде.