Две передачи Кучерова и 33 сейва Василевского помогли «Тампе» победить «Детройт»
Поделиться
Сегодня, 28 ноября, в Детройте (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Победу в игре, проходившей на стадионе «Литтл Сизарс-арена», одержали гости со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2025, пятница. 20:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Комфер (Расмуссен) – 11:29 (5x5) 1:1 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 17:07 (5x4) 1:2 Гонсалвес (Бьёркстранд, Пол) – 20:34 (5x5) 1:3 Гурд – 23:01 (5x5) 2:3 Расмуссен (Комфер) – 23:13 (5x5) 2:4 Гурд – 36:09 (5x5) 3:4 Ларкин (Рэймонд, Эдвинссон) – 38:26 (5x5) 3:5 Гюнцель (Рэддиш, Кучеров) – 52:37 (4x4) 3:6 Хагель (Рэддиш) – 57:13 (en)
В составе победителей отличились Даррен Рэддиш, Гейдж Гонсалвес, Янни Гурд (дважды), Джейк Гюнцель и Брэндон Хагель. За «Детройт» заброшенными шайбами отметились Джей Ти Комфер, Майкл Расмуссен и Дилан Ларкин.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт две передачи, а вратарь Андрей Василевский сделал 33 сейва.
«Детройт» в следующем матче сыграет с «Бостон Брюинз» в гостях 30 ноября, а днём ранее «Тампа» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 ноября 2025
-
23:54
-
23:48
-
23:42
-
23:34
-
23:29
-
23:25
-
23:22
-
23:20
-
23:15
-
23:13
-
23:10
-
23:06
-
23:03
-
22:58
-
22:51
-
22:47
-
22:42
-
22:35
-
22:31
-
22:26
-
22:21
-
22:18
-
21:56
-
21:49
-
21:48
-
21:29
-
21:04
-
21:03
-
20:46
-
20:45
-
20:24
-
20:02
-
19:40
-
19:16
-
19:00