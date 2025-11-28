Скидки
Ларионов — о Лайпсике: он пока самый свежий в команде, ярко попал в коллектив

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался об игре нападающего команды Брендана Лайпсика. Форвард пополнил состав армейцев 9 ноября этого года.

«Приятно, что человек вливается в коллектив, даёт энергетику, голы забивает. Он радует нас игрой, хочется, чтобы это всё продолжалось.

Брендан давно не играл, пока он ещё свежий, надеюсь, что дальше так и будет до конца сезона. Мы терпеливо его придержали, он пропустил две или три игры, на данный момент он самый свежий в команде, ярко попал в коллектив. Ему созданы комфортные условия с партнёрами – это часть успеха, хоккей – игра командная, он завершает моменты на острие голами.

Получилось хорошее звено, где все говорят на одном языке, они показывают красивый хоккей, для нас это плюс», – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

