Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов высказался о перспективах Егора Заврагина вернуться в основной состав СКА

Ларионов высказался о перспективах Егора Заврагина вернуться в основной состав СКА
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос о перспективах вратаря команды Егора Заврагина вернуться в основной состав армейцев.

«Егор Заврагин – молодой парень, интересный, перспективный. Он умный, с характером, у него есть внутренний стержень, для вратаря это сильное качество. Но мы только вернули Плешкова, он сыграл в Череповце после травмы. Сергей Иванов хороший матч провёл с ЦСКА, пока эти два парня у нас играют.

Идёт непростая выездная серия, предстоит поездка на Дальний Восток, у нас сложный график… Посмотрим, кто сыграет дальше», – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Ларионов — о Лайпсике: он пока самый свежий в команде, ярко попал в коллектив
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android