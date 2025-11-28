Ларионов высказался о перспективах Егора Заврагина вернуться в основной состав СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос о перспективах вратаря команды Егора Заврагина вернуться в основной состав армейцев.

«Егор Заврагин – молодой парень, интересный, перспективный. Он умный, с характером, у него есть внутренний стержень, для вратаря это сильное качество. Но мы только вернули Плешкова, он сыграл в Череповце после травмы. Сергей Иванов хороший матч провёл с ЦСКА, пока эти два парня у нас играют.

Идёт непростая выездная серия, предстоит поездка на Дальний Восток, у нас сложный график… Посмотрим, кто сыграет дальше», – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.