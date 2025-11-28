Скидки
Ларионов — о чак-чаке: слышал, что там много сахара, мы строго относимся к нашему питанию

Ларионов — о чак-чаке: слышал, что там много сахара, мы строго относимся к нашему питанию
Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Ак Барса» (2:5) заявил, что в команде строго относятся к питанию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Яшкин (Карпухин, Барабанов) – 03:24 (5x5)     1:1 Лайпсик (Филлипс) – 22:36 (5x5)     2:1 Сафонов (Галимов, Фальковский) – 24:38 (4x4)     3:1 Галимов – 37:20 (5x5)     4:1 Карпухин (Галимов, Марченко) – 41:10 (5x5)     5:1 Дыняк (Бровкин, Лучевников) – 50:02 (5x5)     5:2 Лайпсик (Бландизи) – 50:30 (5x5)    

«Татарская кухня? Не хочу говорить слово «диета», но мы очень строго относимся к нашему питанию. Татарстан – часть России, у всех есть национальные блюда.

К сожалению, я не попробовал, потому что придерживаюсь своего строго плана. Слышал о чак-чаке, что там много сахара. Не запрещаю ребятам попробовать национальную кухню. Мы здесь на выезде один день, пусть пробуют блюда Татарстана, Казахстана, Беларуси – без проблем», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ларионов высказался о перспективах Егора Заврагина вернуться в основной состав СКА
