Ларионов — о чак-чаке: слышал, что там много сахара, мы строго относимся к нашему питанию

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Ак Барса» (2:5) заявил, что в команде строго относятся к питанию.

«Татарская кухня? Не хочу говорить слово «диета», но мы очень строго относимся к нашему питанию. Татарстан – часть России, у всех есть национальные блюда.

К сожалению, я не попробовал, потому что придерживаюсь своего строго плана. Слышал о чак-чаке, что там много сахара. Не запрещаю ребятам попробовать национальную кухню. Мы здесь на выезде один день, пусть пробуют блюда Татарстана, Казахстана, Беларуси – без проблем», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.