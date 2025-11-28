Скидки
Илья Карпухин, от которого отказался Ларионов, рассказал о принципиальности матча со СКА

Илья Карпухин, от которого отказался Ларионов, рассказал о принципиальности матча со СКА
Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин после победы над СКА (5:2) заявил, что ждал этот матч с нетерпением. Напомним, хоккеист в прошлом сезоне выступал за клуб из Санкт-Петербурга.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Яшкин (Карпухин, Барабанов) – 03:24 (5x5)     1:1 Лайпсик (Филлипс) – 22:36 (5x5)     2:1 Сафонов (Галимов, Фальковский) – 24:38 (4x4)     3:1 Галимов – 37:20 (5x5)     4:1 Карпухин (Галимов, Марченко) – 41:10 (5x5)     5:1 Дыняк (Бровкин, Лучевников) – 50:02 (5x5)     5:2 Лайпсик (Бландизи) – 50:30 (5x5)    

«Конечно, игра добавляла эмоции, добавляла мотивации, скажу честно – ждал этот матч с нетерпением. Хорошо, что он сложился удачно и для меня, и, в первую очередь, для команды. После 0:1 было эмоционально тяжело. Сейчас выдали классный матч. Сами порадовались и порадовали болельщиков. Все сыграли здорово на команду.

Моя шайба? Обычный гол, ничего сверхъестественного, как по мне. Не считаю лучшей в карьере. Марченко сделал хороший перевод. Ребята сделали черновую работу, чтобы я смог вывалиться на ворота», – передаёт слова Карпухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ларионов отказался отвечать на вопрос об игре Карпухина, от которого он отказался летом
