Илья Карпухин, от которого отказался Ларионов, рассказал о принципиальности матча со СКА

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин после победы над СКА (5:2) заявил, что ждал этот матч с нетерпением. Напомним, хоккеист в прошлом сезоне выступал за клуб из Санкт-Петербурга.

«Конечно, игра добавляла эмоции, добавляла мотивации, скажу честно – ждал этот матч с нетерпением. Хорошо, что он сложился удачно и для меня, и, в первую очередь, для команды. После 0:1 было эмоционально тяжело. Сейчас выдали классный матч. Сами порадовались и порадовали болельщиков. Все сыграли здорово на команду.

Моя шайба? Обычный гол, ничего сверхъестественного, как по мне. Не считаю лучшей в карьере. Марченко сделал хороший перевод. Ребята сделали черновую работу, чтобы я смог вывалиться на ворота», – передаёт слова Карпухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.