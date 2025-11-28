Карпухин: порадовать бойца UFC Фахретдинова дракой? У нас нет такой задачи
Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин после победы над СКА (5:2) заявил, что у команды не было задачи порадовать российского бойца полусреднего веса (до 77 кг) UFC Рината Фахретдинова, который участвовал в символическом вбрасывании на матче.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Яшкин (Карпухин, Барабанов) – 03:24 (5x5) 1:1 Лайпсик (Филлипс) – 22:36 (5x5) 2:1 Сафонов (Галимов, Фальковский) – 24:38 (4x4) 3:1 Галимов – 37:20 (5x5) 4:1 Карпухин (Галимов, Марченко) – 41:10 (5x5) 5:1 Дыняк (Бровкин, Лучевников) – 50:02 (5x5) 5:2 Лайпсик (Бландизи) – 50:30 (5x5)
«Ошибки на синей линии? Обратим на это внимание. Я не думаю, что это системные ошибки. Даже уверен в этом. Но мы обратим на это внимание.
Побиться на льду, чтобы порадовать Рината Фахретдинова дракой? Зачем, чтобы потом от него получить оценку? Нет! У нас нет задачи такой. Игра тоже не предполагала такого условия. Соперник не наглел, всё было в рамках правил», – передаёт слова Карпухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
