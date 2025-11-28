Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Карпухин: порадовать бойца UFC Фахретдинова дракой? У нас нет такой задачи

Карпухин: порадовать бойца UFC Фахретдинова дракой? У нас нет такой задачи
Комментарии

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин после победы над СКА (5:2) заявил, что у команды не было задачи порадовать российского бойца полусреднего веса (до 77 кг) UFC Рината Фахретдинова, который участвовал в символическом вбрасывании на матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Яшкин (Карпухин, Барабанов) – 03:24 (5x5)     1:1 Лайпсик (Филлипс) – 22:36 (5x5)     2:1 Сафонов (Галимов, Фальковский) – 24:38 (4x4)     3:1 Галимов – 37:20 (5x5)     4:1 Карпухин (Галимов, Марченко) – 41:10 (5x5)     5:1 Дыняк (Бровкин, Лучевников) – 50:02 (5x5)     5:2 Лайпсик (Бландизи) – 50:30 (5x5)    

«Ошибки на синей линии? Обратим на это внимание. Я не думаю, что это системные ошибки. Даже уверен в этом. Но мы обратим на это внимание.

Побиться на льду, чтобы порадовать Рината Фахретдинова дракой? Зачем, чтобы потом от него получить оценку? Нет! У нас нет задачи такой. Игра тоже не предполагала такого условия. Соперник не наглел, всё было в рамках правил», – передаёт слова Карпухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
Ринат Фахретдинов провёл битву взглядов на матче ХК «Ак Барс» — СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android