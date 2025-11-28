Карпухин: порадовать бойца UFC Фахретдинова дракой? У нас нет такой задачи

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин после победы над СКА (5:2) заявил, что у команды не было задачи порадовать российского бойца полусреднего веса (до 77 кг) UFC Рината Фахретдинова, который участвовал в символическом вбрасывании на матче.

«Ошибки на синей линии? Обратим на это внимание. Я не думаю, что это системные ошибки. Даже уверен в этом. Но мы обратим на это внимание.

Побиться на льду, чтобы порадовать Рината Фахретдинова дракой? Зачем, чтобы потом от него получить оценку? Нет! У нас нет задачи такой. Игра тоже не предполагала такого условия. Соперник не наглел, всё было в рамках правил», – передаёт слова Карпухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.