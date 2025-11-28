Гатиятулин попросил журналистов не создавать ажиотаж вокруг большинства «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над СКА (5:2) призвал журналистов не создавать лишний ажиотаж вокруг большинства.
«Не так много было домашних побед – хотели порадовать болельщиков. Вышли с правильными эмоциями, играли с концентрацией, несмотря на изменения в счёте. Хорошая командная победа.
Мы внесли изменения в обе бригады большинства – смотрим, как и что работает. Будем думать и принимать решения. Не мне вам советовать, как работать, но предлагаю не создавать лишний ажиотаж вокруг большинства.
Особый разговор с экс-игроками СКА? Не заостряли на этом внимание. Мы заостряем внимание на своей игре и предстоящем сопернике. Если есть дополнительная интрига, это добавляет больше интереса лиге», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
