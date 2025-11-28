Скидки
Гатиятулин попросил журналистов не создавать ажиотаж вокруг большинства «Ак Барса»

Гатиятулин попросил журналистов не создавать ажиотаж вокруг большинства «Ак Барса»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над СКА (5:2) призвал журналистов не создавать лишний ажиотаж вокруг большинства.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Яшкин (Карпухин, Барабанов) – 03:24 (5x5)     1:1 Лайпсик (Филлипс) – 22:36 (5x5)     2:1 Сафонов (Галимов, Фальковский) – 24:38 (4x4)     3:1 Галимов – 37:20 (5x5)     4:1 Карпухин (Галимов, Марченко) – 41:10 (5x5)     5:1 Дыняк (Бровкин, Лучевников) – 50:02 (5x5)     5:2 Лайпсик (Бландизи) – 50:30 (5x5)    

«Не так много было домашних побед – хотели порадовать болельщиков. Вышли с правильными эмоциями, играли с концентрацией, несмотря на изменения в счёте. Хорошая командная победа.

Мы внесли изменения в обе бригады большинства – смотрим, как и что работает. Будем думать и принимать решения. Не мне вам советовать, как работать, но предлагаю не создавать лишний ажиотаж вокруг большинства.

Особый разговор с экс-игроками СКА? Не заостряли на этом внимание. Мы заостряем внимание на своей игре и предстоящем сопернике. Если есть дополнительная интрига, это добавляет больше интереса лиге», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

