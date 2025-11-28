Скидки
Гатиятулин отреагировал на слова агента Семёна Терехова о желании хоккеиста пойти на обмен

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о будущем нападающего Семёна Терехова в клубе. Ранее агент хоккеиста сообщил о желании игрока пойти на обмен.

«Будущее Семёна Терехова? Мы следим за всеми ребятами системы. У Семёна был шанс, мы недавно его привлекали. Смотрим, радуемся его успешным играм и держим его в уме. Что касается слов агента, не видел этой информации – не могу её прокомментировать.

Фисенко в третьем звене? Как я уже и говорил, в начале сезона мы долго играли в одних сочетаниях. Октябрь дал нам возможность экспериментировать, чем мы занимаемся. Для нас важно смотреть, с какими командами работают наш сочетания.

Возможно, и в дальнейшем будем смотреть, что-то менять и давать кому-то новые роли. Если так смотреть, в ноябре мы играли с командами разного стиля и получали информацию», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

