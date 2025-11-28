Скидки
Никита Дыняк: сильно переживал, что не выходит, я же нападающий — хочется забивать
Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк высказался о завершении своей безголевой серии. Форвард отметился заброшенной шайбой в матче со СКА (5:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Яшкин (Карпухин, Барабанов) – 03:24 (5x5)     1:1 Лайпсик (Филлипс) – 22:36 (5x5)     2:1 Сафонов (Галимов, Фальковский) – 24:38 (4x4)     3:1 Галимов – 37:20 (5x5)     4:1 Карпухин (Галимов, Марченко) – 41:10 (5x5)     5:1 Дыняк (Бровкин, Лучевников) – 50:02 (5x5)     5:2 Лайпсик (Бландизи) – 50:30 (5x5)    

«Два месяца не забивал, уже Сергей Михайлович Абрамов перед каждой игрой говорил мне, что нужно бросать. Получилось с обводки забить. Артур Бровкин классно пробил, а дальше была доля везения.

Сильно переживал что не выходит, я же нападающий, хочется забивать. Даже в четвёртом звене хочется приносить пользу команде. Да, понятно, у нашего звена больше роль вывести соперника, блокировать броски, попытаться сохранить шайбу для первого звена. Рад, что забил – гора с плеч упала. Лучшая шайба в карьере? Нет, «Барысу» я забивал получше.

В целом могу только похвалить команду, сегодня сыграли по заданию и победили. Я родом из Санкт-Петербурга, поэтому у меня есть небольшое подстёгивание. Попытка подраться с Пьерриком Дюбе? Градус эмоций поднялся, почему нет? Он приехал сюда, чтобы забивать голы. Это часть игры, я не в обиде на него, пожали друг другу руки. Всё нормально», – передаёт слова Дыняка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

