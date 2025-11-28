Никита Дыняк: сильно переживал, что не выходит, я же нападающий — хочется забивать

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк высказался о завершении своей безголевой серии. Форвард отметился заброшенной шайбой в матче со СКА (5:2).

«Два месяца не забивал, уже Сергей Михайлович Абрамов перед каждой игрой говорил мне, что нужно бросать. Получилось с обводки забить. Артур Бровкин классно пробил, а дальше была доля везения.

Сильно переживал что не выходит, я же нападающий, хочется забивать. Даже в четвёртом звене хочется приносить пользу команде. Да, понятно, у нашего звена больше роль вывести соперника, блокировать броски, попытаться сохранить шайбу для первого звена. Рад, что забил – гора с плеч упала. Лучшая шайба в карьере? Нет, «Барысу» я забивал получше.

В целом могу только похвалить команду, сегодня сыграли по заданию и победили. Я родом из Санкт-Петербурга, поэтому у меня есть небольшое подстёгивание. Попытка подраться с Пьерриком Дюбе? Градус эмоций поднялся, почему нет? Он приехал сюда, чтобы забивать голы. Это часть игры, я не в обиде на него, пожали друг другу руки. Всё нормально», – передаёт слова Дыняка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.