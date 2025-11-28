Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Локомотива» Хартли высказался о поражении от «Северстали»

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал поражение от «Северстали» (0:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Ильин (Аймурзин, Ващенко) – 04:32 (5x5)     2:0 Рейнгардт (Аймурзин) – 24:26 (5x5)    

— «Северсталь» — с победой! От нас была неплохая игра. Хорошо начали первый период, однако [случился] неудачный для нас отскок. Завалилась шайба в ворота, и опять пришлось отыгрываться во втором периоде. Соперник забил ещё один гол, но ребята сражались до конца. Третий период провели отлично, однако не смогли забить. Бывают такие периоды, когда шайба с трудом заходит в ворота. Мы сейчас через это проходим. Но ребята бились до конца.

— Два матча подряд без голов. Как это можно исправить?
— Продолжать работать. Бывает такое, что шайба не идёт в ворота. Мы знаем, что умеем забивать. Делали это и будем продолжать, но было бы хорошо, чтобы и в нашу сторону случилось несколько более удачных отскоков. Но главное, чтобы была вера, что мы находимся на правильном пути. Тогда шайба зайдёт, — приводит слова Хартли пресс-служба «Северстали».


