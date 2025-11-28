Главный тренер «Северстали» Козырев оценил победу над «Локомотивом»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о победе над «Локомотивом» (2:0) и рассказал о подготовке к этому матчу.

— Хорошая командная победа. Концовку играли на результат, здорово себя проявили в меньшинстве.

— В концовке было два удаления за нарушение численного состава. Как это происходит, и можно ли этого избежать?

— Заплатите 300 тыс., тогда поймёте, как это происходит.

— При подготовке к матчу учитывался такой компонент, как плотность игры в обороне у «Локомотива»?

— Конечно, хорошо знаем этого соперника. У нас с ним шесть матчей в этом сезоне. И на предсезонке с ними играли. Мы знаем, как они играют, они знают, как мы играем. Сегодня мы были сильнее. До этого проигрывали. Конечно, всё учитывали, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».