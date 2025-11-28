Четыре очка Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Бостоном», у Гаврикова — гол
Сегодня, 28 ноября, в Бостоне (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ти-Ди Гарден», одержали гости со счётом 6:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2025, пятница. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Кайлли) – 03:28 0:2 Суси (Трочек, Панарин) – 12:02 0:3 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 34:22 (pp) 0:4 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 35:07 (pp) 1:4 Миттельштадт (Линдхольм) – 44:07 2:4 Гики (Йокихарью, Линдхольм) – 45:49 2:5 Лафреньер (Морроу) – 56:36 2:6 Гавриков (Трочек, Фокс) – 57:02
В составе победителей отличились Артемий Панарин, Карсон Суси, Мика Зибанеджад (дважды), Алекси Лафреньер и Владислав Гавриков. За «Бостон» заброшенными шайбами отметились Кейси Миттельштадт и Морган Гики.
Панарин помимо гола записал на свой счёт ещё три результативные передачи, а вратарь Игорь Шестёркин отразил 19 бросков. Защитник «Брюинз» Никита Задоров, а также форварды Марат Хуснутдинов и Георгий Меркулов очков не набрали.
