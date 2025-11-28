Четыре очка Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Бостоном», у Гаврикова — гол

Сегодня, 28 ноября, в Бостоне (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ти-Ди Гарден», одержали гости со счётом 6:2.

В составе победителей отличились Артемий Панарин, Карсон Суси, Мика Зибанеджад (дважды), Алекси Лафреньер и Владислав Гавриков. За «Бостон» заброшенными шайбами отметились Кейси Миттельштадт и Морган Гики.

Панарин помимо гола записал на свой счёт ещё три результативные передачи, а вратарь Игорь Шестёркин отразил 19 бросков. Защитник «Брюинз» Никита Задоров, а также форварды Марат Хуснутдинов и Георгий Меркулов очков не набрали.