Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей КХЛ на 28 ноября 2025 года

Сегодня, 28 ноября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 28 ноября 2025 года:

«Трактор» – ХК «Сочи» — 6:1;

«Нефтехимик» – «Шанхайские Драконы» — 7:5;

«Торпедо» – «Динамо» Мн — 1:2;

«Ак Барс» – СКА — 5:2;

«Северсталь» – «Локомотив» — 2:0.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 44 очками после 32 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 48 очков после 31 игры.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.