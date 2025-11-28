Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей ВХЛ на 28 ноября 2025 года

Сегодня, 28 ноября, состоялись четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 28 ноября 2025 года:

«Металлург» Нк – «Барс» — 4:2;

«Динамо-Алтай» – ЦСК ВВС — 1:7;

«Нефтяник» – ХК «Тамбов» — 4:0;

«Динамо» СПб – ХК «Норильск» — 2:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 49 очков в 30 матчах. Второе место занимает «Югра» с 46 очками после 28 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (41 очко в 29 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.