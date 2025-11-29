Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 28 ноября 2025 года

В пятницу, 28 ноября, состоялись восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 28 ноября 2025 года:

«Красноярские Рыси» – «Ладья» — 1:2;

«Сибирские Снайперы» – «Толпар» — 3:4 ОТ;

МХК «Молот» – «Чайка» — 2:6;

«Тюменский Легион» – «Реактор» — 1:4;

«Крылья Советов» – «Красная Машина-Юниор» — 4:1;

«АКМ Новомосковск» – МХК «Динамо-Карелия» — 2:0;

«Академия Михайлова» – МХК «Динамо» М — 2:1;

МХК «Атлант» – «Амурские Тигры» — 3:2 ОТ.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 45 очками после 25 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 41 очко после 28 матчей.