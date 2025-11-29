Александр Овечкин догнал Мэтта Каллена по числу проведённых игр в НХЛ

40-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Торонто Мэйпл Лифс», который проходит в эти минуты в столице США Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Таким образом, Овечкин проводит свой 1516-й матч в НХЛ.
В истории североамериканской лиги Овечкин делит с Мэттом Калленом 22-е место по количеству сыгранных матчей. На 21-й строчке рейтинга находится выступающий за «Колорадо Эвеланш» канадский защитник Брент Бёрнс. В эти минуты в Сент-поле он проводит свой 1521-й матч.
Рекордсменом НХЛ по числу матчей в регулярных сезонах является Патрик Марло — 1779. Следующей целью Александра Овечкина из завершивших карьеру игроков является идущий на данный момент на 20-м месте Брэндан Шэнахэн (1524).
На момент написания новости идёт первый период. Счёт 1:0 в пользу гостей.
Главные рекорды Александра Овечкина: