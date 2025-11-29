Скидки
Александр Овечкин догнал Мэтта Каллена по числу проведённых игр в НХЛ

Александр Овечкин догнал Мэтта Каллена по числу проведённых игр в НХЛ
40-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Торонто Мэйпл Лифс», который проходит в эти минуты в столице США Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Таким образом, Овечкин проводит свой 1516-й матч в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
0 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Райлли (Экман-Ларссон, Руа) – 03:07     0:2 Нис (Мэттьюс, Стечер) – 22:49    

В истории североамериканской лиги Овечкин делит с Мэттом Калленом 22-е место по количеству сыгранных матчей. На 21-й строчке рейтинга находится выступающий за «Колорадо Эвеланш» канадский защитник Брент Бёрнс. В эти минуты в Сент-поле он проводит свой 1521-й матч.

Рекордсменом НХЛ по числу матчей в регулярных сезонах является Патрик Марло — 1779. Следующей целью Александра Овечкина из завершивших карьеру игроков является идущий на данный момент на 20-м месте Брэндан Шэнахэн (1524).

На момент написания новости идёт первый период. Счёт 1:0 в пользу гостей.

Главные рекорды Александра Овечкина:

