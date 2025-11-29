Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Миннесота Уайлд — Колорадо Эвеланш, результат матча 29 ноября 2025, счёт 3:2 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026, Капризов

Дубль Капризова помог «Миннесоте» одолеть «Колорадо» и прервать их 10-матчевую серию побед
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 28 на 29 ноября на льду «Гранд Казино Арена» в американском Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Колорадо Эвеланш». Хозяева льда одержали победу в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2 и прервали серию побед «Эвеланш» из 10 матчей.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2025, пятница. 23:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Б
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Лехконен) – 14:54     1:1 Капризов (Буйум, Цуккарелло) – 32:00     2:1 Капризов (Хартман, Тренин) – 38:03     2:2 Ландеског (Маккиннон, Макар) – 51:08     3:2 Болди – 65:00    

В составе победителей дубль оформил звёздный российский нападающий Кирилл Капризов. Кроме того, Кирилл не смог реализовать послематчевый буллит. Другой российский форвард Яков Тренин отметился результативной передачей. Россиянин Данила Юров в этой встрече очков не набрал. Победный буллит на счету Мэтта Болди. У гостей шайбы забросили лидер команды Натан Маккиннон (1+1) и швед Габриэль Ландеског. Нападающий Захар Бардаков завершил встречу без результативных действий.

Одержавшая седьмую победу подряд в НХЛ «Миннесота» продолжит серию игр на своём льду и встретится с «Баффало Сэйбрз» 30 ноября, «Колорадо» начнёт домашнюю серию и сыграет сегодня, 29 ноября, с «Монреаль Канадиенс».

Турнирная таблица регулярки НХЛ
Календарь регулярки НХЛ
Материалы по теме
Как разобрался Капризов! Забил под перекладину, повторив рекорд «Миннесоты»
Как разобрался Капризов! Забил под перекладину, повторив рекорд «Миннесоты»

Лучшие российские хоккеисты:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android