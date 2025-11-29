Дубль Капризова помог «Миннесоте» одолеть «Колорадо» и прервать их 10-матчевую серию побед

В ночь с 28 на 29 ноября на льду «Гранд Казино Арена» в американском Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Колорадо Эвеланш». Хозяева льда одержали победу в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2 и прервали серию побед «Эвеланш» из 10 матчей.

В составе победителей дубль оформил звёздный российский нападающий Кирилл Капризов. Кроме того, Кирилл не смог реализовать послематчевый буллит. Другой российский форвард Яков Тренин отметился результативной передачей. Россиянин Данила Юров в этой встрече очков не набрал. Победный буллит на счету Мэтта Болди. У гостей шайбы забросили лидер команды Натан Маккиннон (1+1) и швед Габриэль Ландеског. Нападающий Захар Бардаков завершил встречу без результативных действий.

Одержавшая седьмую победу подряд в НХЛ «Миннесота» продолжит серию игр на своём льду и встретится с «Баффало Сэйбрз» 30 ноября, «Колорадо» начнёт домашнюю серию и сыграет сегодня, 29 ноября, с «Монреаль Канадиенс».

Лучшие российские хоккеисты: