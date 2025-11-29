Ян Кузнецов забил свой первый гол в НХЛ, поразив ворота Даниила Тарасова

Российский защитник «Калгари Флэймз» Ян Кузнецов забросил свою первую шайбу в Национальной хоккейной лиге.

23-летний россиянин отличился на 6-й минуте матча регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз», которая проходит в эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена». На момент написания новости завершился второй период. Счёт 4:2 в пользу канадской команды. Ворота «пантер» в сегодняшнем матче защищает Даниил Тарасов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Сегодняшний матч стал для Кузнецова 13-м в североамериканской лиге. До этого он записал на свой счёт две результативные передачи. В минувшем сезоне Кузнецов провёл в АХЛ за «Калгари Рэнглерс» 72 встречи, в которых записал на свой счёт 21 (6+15) очко, что является лучшим показателем в его карьере.

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ: