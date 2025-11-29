Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ян Кузнецов забил свой первый гол в НХЛ, поразив ворота Даниила Тарасова

Ян Кузнецов забил свой первый гол в НХЛ, поразив ворота Даниила Тарасова
Аудио-версия:
Комментарии

Российский защитник «Калгари Флэймз» Ян Кузнецов забросил свою первую шайбу в Национальной хоккейной лиге.

23-летний россиянин отличился на 6-й минуте матча регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз», которая проходит в эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена». На момент написания новости завершился второй период. Счёт 4:2 в пользу канадской команды. Ворота «пантер» в сегодняшнем матче защищает Даниил Тарасов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Сегодняшний матч стал для Кузнецова 13-м в североамериканской лиге. До этого он записал на свой счёт две результативные передачи. В минувшем сезоне Кузнецов провёл в АХЛ за «Калгари Рэнглерс» 72 встречи, в которых записал на свой счёт 21 (6+15) очко, что является лучшим показателем в его карьере.

Материалы по теме
Шоу «Флориды» продолжается! А у русского вратаря сдали нервы — он набросился на соперника
Видео
Шоу «Флориды» продолжается! А у русского вратаря сдали нервы — он набросился на соперника

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android