«Айлендерс» отыгрались с 0:3, но проиграли «Филадельфии» по буллитам. У Мичкова — ассист

В ночь с 28 на 29 ноября на льду «Ю-Би-Эс-Арена» в американском Элмонте завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Гости одержали победу в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.

В составе победителей голами отличились Тайсон Фёрстер, Шон Кутюрье и Тревор Зеграс. Победный буллит на счету Трэвиса Конечны. Российский форвард Матвей Мичков отметился результативной передачей и не реализовал послематчевый бросок. Нападающий Никита Гребёнкин завершил встречу с показателем полезности «-2».

У хозяев забивали Эмиль Хейнеман, Мэттью Шефер (1+1) и Андерс Ли. В активе российского форварда Максима Шабанова голевой пас на третий гол «островитян».

Сколько платят хоккеистам НХЛ: