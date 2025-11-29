Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нью-Йорк Айлендерс — Филадельфия Флайерз, результат матча 29 ноября 2025, счёт 3:4 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026, Мичков

«Айлендерс» отыгрались с 0:3, но проиграли «Филадельфии» по буллитам. У Мичкова — ассист
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 28 на 29 ноября на льду «Ю-Би-Эс-Арена» в американском Элмонте завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Гости одержали победу в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 00:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Фёрстер – 08:30     0:2 Кутюрье – 08:52     0:3 Зеграс (Андре, Мичков) – 21:55 (pp)     1:3 Хейнеман (Друен, Палмьери) – 25:42     2:3 Шефер (Дюклер, Пулок) – 28:11     3:3 Ли (Шабанов, Шефер) – 39:13 (pp)     3:4 Конечны – 65:00    

В составе победителей голами отличились Тайсон Фёрстер, Шон Кутюрье и Тревор Зеграс. Победный буллит на счету Трэвиса Конечны. Российский форвард Матвей Мичков отметился результативной передачей и не реализовал послематчевый бросок. Нападающий Никита Гребёнкин завершил встречу с показателем полезности «-2».

У хозяев забивали Эмиль Хейнеман, Мэттью Шефер (1+1) и Андерс Ли. В активе российского форварда Максима Шабанова голевой пас на третий гол «островитян».

Календарь регулярки НХЛ
Турнирная таблица регулярки НХЛ
Материалы по теме
Гол Минтюкова помог «Анахайму» совершить камбэк и победить «Лос-Анджелес» по буллитам

Сколько платят хоккеистам НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android