«Калгари» одержал волевую победу над «Флоридой» в НХЛ. Кузнецов забил Тарасову
В ночь с 28 на 29 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла на льду «Амерант Банк Арены» (Санрайз, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 00:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Родригес (Райнхарт, Боквист) – 00:54 2:0 Беннетт (Грир, Вераге) – 02:58 2:1 Кузнецов (Коулман) – 05:33 2:2 Уигар (Баклунд, Зари) – 10:41 2:3 Фрост (Андерссон, Кадри) – 20:55 (pp) 2:4 Кадри (Андерссон, Фараби) – 38:44 3:4 Маршан (Райнхарт, Лунделль) – 51:54 3:5 Фараби (Кадри, Шарангович) – 58:57
В составе победителей свою дебютную шайбу в НХЛ забросил российский защитник Ян Кузнецов
В следующей встрече «Флорида Пантерз» встретится дома с «Торонто Мэйпл Лифс» 3 декабря. «Сан-Хосе Шаркс» сыграет в гостях с «Каролина Харрикейнз» 1 декабря.
