«Калгари» одержал волевую победу над «Флоридой» в НХЛ. Кузнецов забил Тарасову

В ночь с 28 на 29 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла на льду «Амерант Банк Арены» (Санрайз, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей свою дебютную шайбу в НХЛ забросил российский защитник Ян Кузнецов

В следующей встрече «Флорида Пантерз» встретится дома с «Торонто Мэйпл Лифс» 3 декабря. «Сан-Хосе Шаркс» сыграет в гостях с «Каролина Харрикейнз» 1 декабря.