Гол Минтюкова помог «Анахайму» совершить камбэк и победить «Лос-Анджелес» по буллитам

В ночь с 28 на 29 ноября на льду «Хонда-центр» в американском Анахайме завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева одержали победу в серии послематчевых буллитов со счётом 5:4.

В составе победителей голами отличились Крис Крайдер, Лео Карлссон (1+1), Олен Целльвегер и российский защитник Павел Минтюков. Победный буллит в активе Мэйсона Мактавиша. У гостей забивали Алекс Лаферрье, Кевин Фиала, Алекс Тюркотт и Джоэль Эдмундсон. Российский форвард Андрей Кузьменко очков в матче не набрал.

«Анахайм» начнёт гостевую серию и сыграет с «Чикаго Блэкхоукс», «Кингз» начнут серию игр на своём льду и встретятся с «Ванкувер Кэнакс». Обе встречи пройдут 30 ноября.

Лучшие российские хоккеисты: