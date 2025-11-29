Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Анахайм Дакс — Лос-Анджелес Кингз, результат матча 29 марта 2025, счёт 5:4 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026, Минтюков

Гол Минтюкова помог «Анахайму» совершить камбэк и победить «Лос-Анджелес» по буллитам
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 28 на 29 ноября на льду «Хонда-центр» в американском Анахайме завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева одержали победу в серии послематчевых буллитов со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 00:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 4
Б
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Лаферрье (Мур, Дюмулен) – 17:48     1:1 Крайдер (Терри, Карлссон) – 29:00 (pp)     1:2 Фиала (Байфилд, Кларк) – 30:03     2:2 Целльвегер (Киллорн, Карлссон) – 31:02     2:3 Тюркотт (Кларк, Дюмулен) – 43:23     2:4 Эдмундсон (Андерсон, Мур) – 46:53     3:4 Минтюков (Сеннеке, Мактавиш) – 50:42     4:4 Карлссон (Лакомб, Мактавиш) – 58:29     5:4 Терри – 65:00    

В составе победителей голами отличились Крис Крайдер, Лео Карлссон (1+1), Олен Целльвегер и российский защитник Павел Минтюков. Победный буллит в активе Мэйсона Мактавиша. У гостей забивали Алекс Лаферрье, Кевин Фиала, Алекс Тюркотт и Джоэль Эдмундсон. Российский форвард Андрей Кузьменко очков в матче не набрал.

«Анахайм» начнёт гостевую серию и сыграет с «Чикаго Блэкхоукс», «Кингз» начнут серию игр на своём льду и встретятся с «Ванкувер Кэнакс». Обе встречи пройдут 30 ноября.

Турнирная таблица регулярки НХЛ
Календарь регулярки НХЛ
Материалы по теме
Дубль Капризова помог «Миннесоте» одолеть «Колорадо» и прервать их 10-матчевую серию побед

Лучшие российские хоккеисты:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android