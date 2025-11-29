Гол Минтюкова помог «Анахайму» совершить камбэк и победить «Лос-Анджелес» по буллитам
В ночь с 28 на 29 ноября на льду «Хонда-центр» в американском Анахайме завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева одержали победу в серии послематчевых буллитов со счётом 5:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 00:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 4
Б
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Лаферрье (Мур, Дюмулен) – 17:48 1:1 Крайдер (Терри, Карлссон) – 29:00 (pp) 1:2 Фиала (Байфилд, Кларк) – 30:03 2:2 Целльвегер (Киллорн, Карлссон) – 31:02 2:3 Тюркотт (Кларк, Дюмулен) – 43:23 2:4 Эдмундсон (Андерсон, Мур) – 46:53 3:4 Минтюков (Сеннеке, Мактавиш) – 50:42 4:4 Карлссон (Лакомб, Мактавиш) – 58:29 5:4 Терри – 65:00
В составе победителей голами отличились Крис Крайдер, Лео Карлссон (1+1), Олен Целльвегер и российский защитник Павел Минтюков. Победный буллит в активе Мэйсона Мактавиша. У гостей забивали Алекс Лаферрье, Кевин Фиала, Алекс Тюркотт и Джоэль Эдмундсон. Российский форвард Андрей Кузьменко очков в матче не набрал.
«Анахайм» начнёт гостевую серию и сыграет с «Чикаго Блэкхоукс», «Кингз» начнут серию игр на своём льду и встретятся с «Ванкувер Кэнакс». Обе встречи пройдут 30 ноября.
