Две шайбы Грицюка помогли «Нью-Джерси» всухую разгромить на выезде «Баффало» в НХЛ

В ночь с 28 на 29 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на льду «Кибэнк-центра» (Баффало, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:0.

В составе победителей двумя заброшенными шайбами отметился российский нападающий Арсений Грицюк. Помимо него голы на счету у Нико Хишира, Брендена Диллона и Пола Коттера.

В следующей встрече «Баффало Сэйбрз» встретится в гостях с «Миннесотой Уайлд» 30 ноября. «Нью-Джерси Дэвилз» сыграет дома с «Филадельфией Флайерз» 30 ноября.