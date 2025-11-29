Скидки
Баффало Сэйбрз– Нью-Джерси Дэвилз, результат матча 29 ноября 2025, счет 0:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Две шайбы Грицюка помогли «Нью-Джерси» всухую разгромить на выезде «Баффало» в НХЛ
В ночь с 28 на 29 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на льду «Кибэнк-центра» (Баффало, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 00:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хишир (Майер) – 12:07     0:2 Грицюк (Палат, Мерсер) – 27:45     0:3 Диллон (Браун, Коттер) – 41:39     0:4 Коттер (Браун, Диллон) – 45:22     0:5 Грицюк (Палат) – 56:49    

В составе победителей двумя заброшенными шайбами отметился российский нападающий Арсений Грицюк. Помимо него голы на счету у Нико Хишира, Брендена Диллона и Пола Коттера.

В следующей встрече «Баффало Сэйбрз» встретится в гостях с «Миннесотой Уайлд» 30 ноября. «Нью-Джерси Дэвилз» сыграет дома с «Филадельфией Флайерз» 30 ноября.

