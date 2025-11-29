«Сент-Луис» дома обыграл «Оттаву» в НХЛ, на счету Павел Бучневича заброшенная шайба
В ночь с 28 на 29 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла на льду «Энтерпрайз-центра» (Сент-Луис, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 00:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Сундквист (Жозеф, Уокер) – 27:59 1:1 Пинто (Матинпало, Амадио) – 30:11 1:2 Зеттерлунд (Сандерсон, Ткачук) – 38:26 2:2 Кайру (Нейборс, Томас) – 42:01 3:2 Бучневич (Шенн, Броберг) – 45:33 3:3 Перрон – 47:31 4:3 Кессел (Холлоуэй, Зутер) – 49:19
В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Павел Бучневич. Помимо него голы на счету у Оскара Сундквиста, Джордана Кайру и Мэттью Кессела.
В составе гостей голы записали на свой счёт Шейн Пинто, Фабиан Зеттерлунд и Дэвид Перрон.
Российский защитник «Сенаторз» Артём Зуб результативными действиями не отметился.
В следующей встрече «Сент-Луис Блюз» встретится дома с «Ютой Мамонт» 29 ноября. «Оттава Сенаторз» сыграет в гостях с «Даллас Старз» 1 декабря.
