Главная Хоккей Новости

Сент-Луис Блюз — Оттава Сенаторз, результат матча 29 ноября, счёт 4:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Сент-Луис» дома обыграл «Оттаву» в НХЛ, на счету Павел Бучневича заброшенная шайба
Комментарии

В ночь с 28 на 29 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла на льду «Энтерпрайз-центра» (Сент-Луис, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 00:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Сундквист (Жозеф, Уокер) – 27:59     1:1 Пинто (Матинпало, Амадио) – 30:11     1:2 Зеттерлунд (Сандерсон, Ткачук) – 38:26     2:2 Кайру (Нейборс, Томас) – 42:01     3:2 Бучневич (Шенн, Броберг) – 45:33     3:3 Перрон – 47:31     4:3 Кессел (Холлоуэй, Зутер) – 49:19    

В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Павел Бучневич. Помимо него голы на счету у Оскара Сундквиста, Джордана Кайру и Мэттью Кессела.

В составе гостей голы записали на свой счёт Шейн Пинто, Фабиан Зеттерлунд и Дэвид Перрон.

Российский защитник «Сенаторз» Артём Зуб результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Сент-Луис Блюз» встретится дома с «Ютой Мамонт» 29 ноября. «Оттава Сенаторз» сыграет в гостях с «Даллас Старз» 1 декабря.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
