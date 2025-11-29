«Сент-Луис» дома обыграл «Оттаву» в НХЛ, на счету Павел Бучневича заброшенная шайба

В ночь с 28 на 29 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла на льду «Энтерпрайз-центра» (Сент-Луис, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Павел Бучневич. Помимо него голы на счету у Оскара Сундквиста, Джордана Кайру и Мэттью Кессела.

В составе гостей голы записали на свой счёт Шейн Пинто, Фабиан Зеттерлунд и Дэвид Перрон.

Российский защитник «Сенаторз» Артём Зуб результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Сент-Луис Блюз» встретится дома с «Ютой Мамонт» 29 ноября. «Оттава Сенаторз» сыграет в гостях с «Даллас Старз» 1 декабря.