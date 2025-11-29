«Монреаль» с Демидовым обыграл «Вегас». Дорофеев и Барбашёв — без очков
Поделиться
В ночь с 28 на 29 ноября на льду «Ти-Мобайл Арена» в американском Парадайсе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Монреаль Канадиенс». Гости одержали уверенную победу со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 00:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Болдюк (Слафковски, Кофилд) – 14:30 0:2 Кофилд (Болдюк, Каррье) – 22:04 0:3 Эванс (Тексье, Мэтисон) – 43:36 1:3 Стоун (Марнер) – 55:16 1:4 Слафковски (Судзуки) – 58:03
В составе победителей голами отличились Захари Болдюк (1+1), Коул Кофилд (1+1), Джейк Эванс и Юрай Слафковски. Российский форвард гостей Иван Демидов очков в матче не набрал. У хозяев единственную шайбу забросил Марк Стоун. Россияне Павел Дорофеев (-2) и Иван Барбашёв (-1) завершили встречу без результативных действий.
«Вегас» продолжит домашнюю серию и 30 ноября сыграет с «Сан-Хосе Шаркс», а «Монреаль» завершит серию игр на выезде встречей с «Колорадо Эвеланш» 29 ноября.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 ноября 2025
-
04:11
-
03:45
-
03:36
-
03:12
-
03:03
-
02:51
-
02:51
-
02:49
-
02:47
-
02:39
-
02:22
-
02:12
-
01:30
-
00:04
- 28 ноября 2025
-
23:58
-
23:54
-
23:48
-
23:42
-
23:34
-
23:29
-
23:25
-
23:22
-
23:20
-
23:15
-
23:13
-
23:10
-
23:06
-
23:03
-
22:58
-
22:51
-
22:47
-
22:42
-
22:35
-
22:31
-
22:26