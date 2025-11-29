Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Монреаль» с Демидовым обыграл «Вегас». Дорофеев и Барбашёв — без очков

В ночь с 28 на 29 ноября на льду «Ти-Мобайл Арена» в американском Парадайсе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Монреаль Канадиенс». Гости одержали уверенную победу со счётом 4:1.

В составе победителей голами отличились Захари Болдюк (1+1), Коул Кофилд (1+1), Джейк Эванс и Юрай Слафковски. Российский форвард гостей Иван Демидов очков в матче не набрал. У хозяев единственную шайбу забросил Марк Стоун. Россияне Павел Дорофеев (-2) и Иван Барбашёв (-1) завершили встречу без результативных действий.

«Вегас» продолжит домашнюю серию и 30 ноября сыграет с «Сан-Хосе Шаркс», а «Монреаль» завершит серию игр на выезде встречей с «Колорадо Эвеланш» 29 ноября.

