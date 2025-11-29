Скидки
Вегас Голден Найтс — Монреаль Канадиенс, результат матча 29 ноября 2025, счёт 1:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Монреаль» с Демидовым обыграл «Вегас». Дорофеев и Барбашёв — без очков
В ночь с 28 на 29 ноября на льду «Ти-Мобайл Арена» в американском Парадайсе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Монреаль Канадиенс». Гости одержали уверенную победу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 00:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Болдюк (Слафковски, Кофилд) – 14:30     0:2 Кофилд (Болдюк, Каррье) – 22:04     0:3 Эванс (Тексье, Мэтисон) – 43:36     1:3 Стоун (Марнер) – 55:16     1:4 Слафковски (Судзуки) – 58:03    

В составе победителей голами отличились Захари Болдюк (1+1), Коул Кофилд (1+1), Джейк Эванс и Юрай Слафковски. Российский форвард гостей Иван Демидов очков в матче не набрал. У хозяев единственную шайбу забросил Марк Стоун. Россияне Павел Дорофеев (-2) и Иван Барбашёв (-1) завершили встречу без результативных действий.

«Вегас» продолжит домашнюю серию и 30 ноября сыграет с «Сан-Хосе Шаркс», а «Монреаль» завершит серию игр на выезде встречей с «Колорадо Эвеланш» 29 ноября.

