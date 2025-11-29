Скидки
Главная Хоккей Новости

Сан-Хосе Шаркс – Ванкувер Кэнакс, результат матча 29 ноября 2025, счет 3:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

32 сейва Аскарова помогли «Сан-Хосе» переиграть «Ванкувер» в матче НХЛ
Комментарии

В ночь с 28 на 29 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на льду «Эс-Эй-Пи-центра» (Сан-Хосе, США) и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Бёзер (Гарланд, Вилландер) – 04:28     1:1 Смит (Веннберг, Селебрини) – 09:25 (pp)     1:2 Петтерссон (Кейн, Гронек) – 23:04     2:2 Эклунд (Селебрини, Клингберг) – 34:03 (pp)     3:2 Годетт (Курашев, Тоффоли) – 35:17    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Уилл Смит, Вильям Эклунд и Адам Годетт.

В составе гостей голы записали на свой счёт Брок Бёзер и Элиас Петтерссон.

Российский вратарь Ярослав Аскаров отразил 32 броска.

В следующей встрече «Сан-Хосе Шаркс» встретится на выезде с «Вегас Голден Найтс» 30 ноября. «Ванкувер Кэнакс» сыграет в гостях с «Лос-Анджелес Кингз» 30 ноября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
