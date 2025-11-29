32 сейва Аскарова помогли «Сан-Хосе» переиграть «Ванкувер» в матче НХЛ
В ночь с 28 на 29 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на льду «Эс-Эй-Пи-центра» (Сан-Хосе, США) и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Бёзер (Гарланд, Вилландер) – 04:28 1:1 Смит (Веннберг, Селебрини) – 09:25 (pp) 1:2 Петтерссон (Кейн, Гронек) – 23:04 2:2 Эклунд (Селебрини, Клингберг) – 34:03 (pp) 3:2 Годетт (Курашев, Тоффоли) – 35:17
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Уилл Смит, Вильям Эклунд и Адам Годетт.
В составе гостей голы записали на свой счёт Брок Бёзер и Элиас Петтерссон.
Российский вратарь Ярослав Аскаров отразил 32 броска.
В следующей встрече «Сан-Хосе Шаркс» встретится на выезде с «Вегас Голден Найтс» 30 ноября. «Ванкувер Кэнакс» сыграет в гостях с «Лос-Анджелес Кингз» 30 ноября.
