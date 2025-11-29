32 сейва Аскарова помогли «Сан-Хосе» переиграть «Ванкувер» в матче НХЛ

В ночь с 28 на 29 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на льду «Эс-Эй-Пи-центра» (Сан-Хосе, США) и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Уилл Смит, Вильям Эклунд и Адам Годетт.

В составе гостей голы записали на свой счёт Брок Бёзер и Элиас Петтерссон.

Российский вратарь Ярослав Аскаров отразил 32 броска.

В следующей встрече «Сан-Хосе Шаркс» встретится на выезде с «Вегас Голден Найтс» 30 ноября. «Ванкувер Кэнакс» сыграет в гостях с «Лос-Анджелес Кингз» 30 ноября.