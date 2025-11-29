«Вашингтон» устроил камбэк с 0:2 и победил «Торонто». У Овечкина — ассист

В ночь с 28 на 29 ноября на льду «Кэпитал Уан-Арена» в американском Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева льда одержали победу со счётом 4:2.

В составе победителей голами отметились Коннор Макмайкл (1+1), Том Уилсон (1+1), Энтони Бовиллье и Джейкоб Чикран. Российский форвард столичной команды Александр Овечкин отметился в матче результативной передачей. У гостей забивали Морган Райлли и Мэтт Нис. Звезда команды Остон Мэттьюс завершил встречу с голевым пасом.

«Вашингтон» начнёт выездную серию и сегодня, 29 ноября, сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Торонто» продолжит серию игр в гостях встречей с «Питтсбург Пингвинз» 30 ноября.

Материалы по теме Александр Овечкин догнал Мэтта Каллена по числу проведённых игр в НХЛ

Сколько платят хоккеистам НХЛ: