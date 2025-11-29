Скидки
Вашингтон Кэпиталз — Торонто Мэйпл Лифс, результат матча 29 ноября 2025, счёт 4:2, регулярный чемпионат НХЛ, Александр Овечкин

«Вашингтон» устроил камбэк с 0:2 и победил «Торонто». У Овечкина — ассист
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 28 на 29 ноября на льду «Кэпитал Уан-Арена» в американском Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева льда одержали победу со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Райлли (Экман-Ларссон, Руа) – 03:07     0:2 Нис (Мэттьюс, Стечер) – 22:49     1:2 Макмайкл (Протас, Уилсон) – 33:18     2:2 Бовиллье (Овечкин, Строум) – 53:16     3:2 Чикран (Леонард, Макмайкл) – 56:04     4:2 Уилсон – 59:58    

В составе победителей голами отметились Коннор Макмайкл (1+1), Том Уилсон (1+1), Энтони Бовиллье и Джейкоб Чикран. Российский форвард столичной команды Александр Овечкин отметился в матче результативной передачей. У гостей забивали Морган Райлли и Мэтт Нис. Звезда команды Остон Мэттьюс завершил встречу с голевым пасом.

«Вашингтон» начнёт выездную серию и сегодня, 29 ноября, сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Торонто» продолжит серию игр в гостях встречей с «Питтсбург Пингвинз» 30 ноября.

Комментарии
