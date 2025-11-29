Гол Никишина и два ассиста Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Виннипег» в НХЛ
Поделиться
В ночь с 28 на 29 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 16:06 1:1 Шайфли (Виларди) – 30:41 2:1 Мартинук (Янковски, Гостисбер) – 51:52 3:1 Джарвис (Миллер, Свечников) – 52:39 4:1 Джарвис (Свечников) – 58:57 5:1 Никишин (Робида, Робинсон) – 59:37
Российские хоккеисты Андрей Свечников (0+2) и Александр Никишин (1+0) помогли «Каролине» нанести «Виннипегу» четвёртое подряд поражение. Также у хозяев голы на счету Сета Джарвиса (3) и Джордан Мартинук.
У гостей единственную шайбу забросил Марк Шайфли.
Нападающий «Джетс» Владислав Наместников (Россия) результативными действиями не отметился.
В следующей встрече «Каролина Харрикейнз» встретится дома с «Калгари Флэймз» 1 декабря. «Виннипег Джетс» сыграет в гостях с «Нэшвилл Предаторз» 30 ноября.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 ноября 2025
-
04:11
-
03:45
-
03:36
-
03:12
-
03:03
-
02:51
-
02:51
-
02:49
-
02:47
-
02:39
-
02:22
-
02:12
-
01:30
-
00:04
- 28 ноября 2025
-
23:58
-
23:54
-
23:48
-
23:42
-
23:34
-
23:29
-
23:25
-
23:22
-
23:20
-
23:15
-
23:13
-
23:10
-
23:06
-
23:03
-
22:58
-
22:51
-
22:47
-
22:42
-
22:35
-
22:31
-
22:26