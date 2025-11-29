Скидки
Каролина Харрикейнз – Виннипег Джетс, результат матча 29 ноября 2025, счет 5:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Никишина и два ассиста Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Виннипег» в НХЛ
В ночь с 28 на 29 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 16:06     1:1 Шайфли (Виларди) – 30:41     2:1 Мартинук (Янковски, Гостисбер) – 51:52     3:1 Джарвис (Миллер, Свечников) – 52:39     4:1 Джарвис (Свечников) – 58:57     5:1 Никишин (Робида, Робинсон) – 59:37    

Российские хоккеисты Андрей Свечников (0+2) и Александр Никишин (1+0) помогли «Каролине» нанести «Виннипегу» четвёртое подряд поражение. Также у хозяев голы на счету Сета Джарвиса (3) и Джордан Мартинук.

У гостей единственную шайбу забросил Марк Шайфли.

Нападающий «Джетс» Владислав Наместников (Россия) результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Каролина Харрикейнз» встретится дома с «Калгари Флэймз» 1 декабря. «Виннипег Джетс» сыграет в гостях с «Нэшвилл Предаторз» 30 ноября.

