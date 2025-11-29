Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гол Никишина и два ассиста Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Виннипег» в НХЛ

В ночь с 28 на 29 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

Российские хоккеисты Андрей Свечников (0+2) и Александр Никишин (1+0) помогли «Каролине» нанести «Виннипегу» четвёртое подряд поражение. Также у хозяев голы на счету Сета Джарвиса (3) и Джордан Мартинук.

У гостей единственную шайбу забросил Марк Шайфли.

Нападающий «Джетс» Владислав Наместников (Россия) результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Каролина Харрикейнз» встретится дома с «Калгари Флэймз» 1 декабря. «Виннипег Джетс» сыграет в гостях с «Нэшвилл Предаторз» 30 ноября.