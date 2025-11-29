Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капризов увеличил отрыв от Овечкина, Кучерова и Дорофеева в гонке снайперов из России

Капризов увеличил отрыв от Овечкина, Кучерова и Дорофеева в гонке снайперов из России
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился двумя заброшенными шайбами в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:2 Б) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и улучшил свой показатель в гонке снайперов сезона среди своих соотечественников.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2025, пятница. 23:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Б
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Лехконен) – 14:54     1:1 Капризов (Буйум, Цуккарелло) – 32:00     2:1 Капризов (Хартман, Тренин) – 38:03     2:2 Ландеског (Маккиннон, Макар) – 51:08     3:2 Болди – 65:00    

На счету Капризова теперь 16 голов в 25 матчах — это единоличное первое место в списке. Далее располагаются три игрока, забившие по 11 голов: форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и лидер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

Пятёрку замыкает Дмитрий Воронков («Коламбус Блю Джекетс») — 9 голов.

Материалы по теме
Дубль Капризова помог «Миннесоте» одолеть «Колорадо» и прервать их 10-матчевую серию побед

Лучший снайпер в истории НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android