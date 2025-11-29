Капризов увеличил отрыв от Овечкина, Кучерова и Дорофеева в гонке снайперов из России

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился двумя заброшенными шайбами в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:2 Б) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и улучшил свой показатель в гонке снайперов сезона среди своих соотечественников.

На счету Капризова теперь 16 голов в 25 матчах — это единоличное первое место в списке. Далее располагаются три игрока, забившие по 11 голов: форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и лидер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

Пятёрку замыкает Дмитрий Воронков («Коламбус Блю Джекетс») — 9 голов.

