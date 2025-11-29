Кирилл Капризов вышел на чистое третье место по голам в истории «Миннесоты»
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился дублем в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:2 Б) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и улучшил свой показатель в таблице лучших снайперов в истории клуба.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2025, пятница. 23:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Б
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Лехконен) – 14:54 1:1 Капризов (Буйум, Цуккарелло) – 32:00 2:1 Капризов (Хартман, Тренин) – 38:03 2:2 Ландеског (Маккиннон, Макар) – 51:08 3:2 Болди – 65:00
Таким образом, Капризов забросил свою 200-ю 201-ю шайбы в карьере и вышел на чистое третье по голам в истории франшизы, опередив Зака Паризе (199 голов).
На второй строчке лучших клубных снайперов идёт Микко Койву (205). Первое место занимает Мариан Габорик (219).
На счету Капризова теперь 30 очков (16+14) в 25 матчах текущего сезона.
