Кирилл Капризов вышел на чистое третье место по голам в истории «Миннесоты»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился дублем в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:2 Б) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и улучшил свой показатель в таблице лучших снайперов в истории клуба.

Таким образом, Капризов забросил свою 200-ю 201-ю шайбы в карьере и вышел на чистое третье по голам в истории франшизы, опередив Зака Паризе (199 голов).

На второй строчке лучших клубных снайперов идёт Микко Койву (205). Первое место занимает Мариан Габорик (219).

На счету Капризова теперь 30 очков (16+14) в 25 матчах текущего сезона.

Материалы по теме Капризов увеличил отрыв от Овечкина, Кучерова и Дорофеева в гонке снайперов из России

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: