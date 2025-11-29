Капризов обошёл Кучерова и вернулся в лидеры гонки российских бомбардиров НХЛ
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился двумя заброшенными шайбами в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:2 Б) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и улучшил свой показатель в гонке бомбардиров сезона среди своих соотечественников.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2025, пятница. 23:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Б
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Лехконен) – 14:54 1:1 Капризов (Буйум, Цуккарелло) – 32:00 2:1 Капризов (Хартман, Тренин) – 38:03 2:2 Ландеског (Маккиннон, Макар) – 51:08 3:2 Болди – 65:00
На счету Капризова теперь 30 очков (16+14) в 25 матчах — это единоличное первое место в списке. Вторым идёт лидер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров с 29 (11+18) очками. Далее располагается нападающий Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс» в 26 (8+18) очками.
В топ-5 также входят форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин — у него 25 очков (6+19) и Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз», у которого 23 (11+12) очка.
