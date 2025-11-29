Овечкин стал 11-м игроком по важному статистическому показателю, обойдя Айзермана
Поделиться
40-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился голевой передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Торонто Мэйпл Лифс», который недавно завершился в Вашингтоне (США) победой столичной команды со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Райлли (Экман-Ларссон, Руа) – 03:07 0:2 Нис (Мэттьюс, Стечер) – 22:49 1:2 Макмайкл (Протас, Уилсон) – 33:18 2:2 Бовиллье (Овечкин, Строум) – 53:16 3:2 Чикран (Леонард, Макмайкл) – 56:04 4:2 Уилсон – 59:58
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Овечкин оформил своё 290-е в карьере очко, которое помогло сравнять счёт в матче. Таким образом, Александр обошёл Стива Айзермана (289), выйдя на 11-е место в истории НХЛ по этому показателю.
Среди действующих игроков больше подобных набранных очков только у Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» (311).
Комментарии
- 29 ноября 2025
-
05:44
-
04:57
-
04:47
-
04:40
-
04:11
-
03:45
-
03:36
-
03:12
-
03:03
-
02:51
-
02:51
-
02:49
-
02:47
-
02:39
-
02:22
-
02:12
-
01:30
-
00:04
- 28 ноября 2025
-
23:58
-
23:54
-
23:48
-
23:42
-
23:34
-
23:29
-
23:25
-
23:22
-
23:20
-
23:15
-
23:13
-
23:10
-
23:06
-
23:03
-
22:58
-
22:51
-
22:47