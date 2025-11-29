Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин стал 11-м игроком по важному статистическому показателю, обойдя Айзермана

Овечкин стал 11-м игроком по важному статистическому показателю, обойдя Айзермана
Комментарии

40-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился голевой передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Торонто Мэйпл Лифс», который недавно завершился в Вашингтоне (США) победой столичной команды со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Райлли (Экман-Ларссон, Руа) – 03:07     0:2 Нис (Мэттьюс, Стечер) – 22:49     1:2 Макмайкл (Протас, Уилсон) – 33:18     2:2 Бовиллье (Овечкин, Строум) – 53:16     3:2 Чикран (Леонард, Макмайкл) – 56:04     4:2 Уилсон – 59:58    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Овечкин оформил своё 290-е в карьере очко, которое помогло сравнять счёт в матче. Таким образом, Александр обошёл Стива Айзермана (289), выйдя на 11-е место в истории НХЛ по этому показателю.

Среди действующих игроков больше подобных набранных очков только у Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» (311).

Материалы по теме
«Вашингтон» устроил камбэк с 0:2 и победил «Торонто». У Овечкина — ассист

Лучший снайпер в истории НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android