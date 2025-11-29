Овечкин стал 11-м игроком по важному статистическому показателю, обойдя Айзермана

40-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился голевой передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Торонто Мэйпл Лифс», который недавно завершился в Вашингтоне (США) победой столичной команды со счётом 4:2.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Овечкин оформил своё 290-е в карьере очко, которое помогло сравнять счёт в матче. Таким образом, Александр обошёл Стива Айзермана (289), выйдя на 11-е место в истории НХЛ по этому показателю.

Среди действующих игроков больше подобных набранных очков только у Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» (311).

Лучший снайпер в истории НХЛ: