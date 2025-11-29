Три очка Кросби и Малкина помогли «Питтсбургу» одолеть в овертайме «Коламбус»

В ночь с 28 на 29 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» (Коламбус, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В составе гостей дублем отметился канадский форвард Синди Кросби, а российский нападающий Евгений Малкин сделал ассист на победный гол. Ещё два гола на счету Брайана Раста и Крис Летанг.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Шон Монахан, Брендан Гонс и Зак Веренски.

В следующей встрече «Коламбус Блю Джекетс» встретится в гостях с «Нью-Джерси Дэвилз» 2 декабря. «Питтсбург Пингвинз» сыграет дома с «Торонто Мэйпл Лифс» 30 ноября.