Коламбус Блю Джекетс – Питтсбург Пингвинз, результат матча 29 ноября 2025, счет 3:4 (ОТ), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Три очка Кросби и Малкина помогли «Питтсбургу» одолеть в овертайме «Коламбус»
В ночь с 28 на 29 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» (Коламбус, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Летанг) – 06:10     1:1 Монахан (Смит, Сиверсон) – 13:40     2:1 Гонс (Вуд, Веренски) – 23:51 (sh)     3:1 Веренски (Койл) – 39:56     3:2 Раст (Карлссон) – 40:13     3:3 Кросби (Новак, Уозерспун) – 48:28     3:4 Летанг (Новак) – 60:58    

В составе гостей дублем отметился канадский форвард Синди Кросби, а российский нападающий Евгений Малкин сделал ассист на победный гол. Ещё два гола на счету Брайана Раста и Крис Летанг.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Шон Монахан, Брендан Гонс и Зак Веренски.

В следующей встрече «Коламбус Блю Джекетс» встретится в гостях с «Нью-Джерси Дэвилз» 2 декабря. «Питтсбург Пингвинз» сыграет дома с «Торонто Мэйпл Лифс» 30 ноября.

