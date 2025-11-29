Скидки
Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты» всех времён

Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты» всех времён
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился двумя заброшенными шайбами в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:2 Б) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и вписал своё имя в историю клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2025, пятница. 23:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Б
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Лехконен) – 14:54     1:1 Капризов (Буйум, Цуккарелло) – 32:00     2:1 Капризов (Хартман, Тренин) – 38:03     2:2 Ландеског (Маккиннон, Макар) – 51:08     3:2 Болди – 65:00    

Капризов забросил свою 200-ю 201-ю шайбы в карьере и вышел на чистое третье по голам в истории франшизы. На покорение отметки в 200 шайб ему потребовалось 344 матча, что является абсолютным рекордом в истории клуба.

Двое других игроков «Миннесоты», кому покорялась данная отметка, затратили на это гораздо больше игр: Мариан Габорик (475 матчей) и Микко Койву (969 матчей).

