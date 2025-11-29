Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты» всех времён

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился двумя заброшенными шайбами в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:2 Б) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и вписал своё имя в историю клуба.

Капризов забросил свою 200-ю 201-ю шайбы в карьере и вышел на чистое третье по голам в истории франшизы. На покорение отметки в 200 шайб ему потребовалось 344 матча, что является абсолютным рекордом в истории клуба.

Двое других игроков «Миннесоты», кому покорялась данная отметка, затратили на это гораздо больше игр: Мариан Габорик (475 матчей) и Микко Койву (969 матчей).

