Никита Кучеров повторил редчайшее достижение Александра Овечкина в НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в матче с «Детройт Ред Уингз» и стал автором редчайшего достижение в истории НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2025, пятница. 20:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Комфер (Расмуссен) – 11:29 (5x5) 1:1 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 17:07 (5x4) 1:2 Гонсалвес (Бьёркстранд, Пол) – 20:34 (5x5) 1:3 Гурд – 23:01 (5x5) 2:3 Расмуссен (Комфер) – 23:13 (5x5) 2:4 Гурд – 36:09 (5x5) 3:4 Ларкин (Рэймонд, Эдвинссон) – 38:26 (5x5) 3:5 Гюнцель (Рэддиш, Кучеров) – 52:37 (4x4) 3:6 Хагель (Рэддиш) – 57:13 (en)
Кучеров продлил свою результативную серию до восьми матчей и более уже в 20-й раз в карьере, став четвёртым действующим игроком, которому это удавалось так много раз. Больше только у Коннора Макдэвида (22 раза), Сидни Кросби (21 раз) и Александра Овечкина (20 раз).
Напомним, в итоге «Тампа» выиграла матч со счётом 6:3. В текущем сезоне в активе Кучерова 29 очков (11+28) в регулярке НХЛ.
Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду
