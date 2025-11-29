Никита Кучеров повторил редчайшее достижение Александра Овечкина в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в матче с «Детройт Ред Уингз» и стал автором редчайшего достижение в истории НХЛ.

Кучеров продлил свою результативную серию до восьми матчей и более уже в 20-й раз в карьере, став четвёртым действующим игроком, которому это удавалось так много раз. Больше только у Коннора Макдэвида (22 раза), Сидни Кросби (21 раз) и Александра Овечкина (20 раз).

Напомним, в итоге «Тампа» выиграла матч со счётом 6:3. В текущем сезоне в активе Кучерова 29 очков (11+28) в регулярке НХЛ.

Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду