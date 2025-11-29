Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров повторил редчайшее достижение Александра Овечкина в НХЛ

Никита Кучеров повторил редчайшее достижение Александра Овечкина в НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в матче с «Детройт Ред Уингз» и стал автором редчайшего достижение в истории НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2025, пятница. 20:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Комфер (Расмуссен) – 11:29 (5x5)     1:1 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 17:07 (5x4)     1:2 Гонсалвес (Бьёркстранд, Пол) – 20:34 (5x5)     1:3 Гурд – 23:01 (5x5)     2:3 Расмуссен (Комфер) – 23:13 (5x5)     2:4 Гурд – 36:09 (5x5)     3:4 Ларкин (Рэймонд, Эдвинссон) – 38:26 (5x5)     3:5 Гюнцель (Рэддиш, Кучеров) – 52:37 (4x4)     3:6 Хагель (Рэддиш) – 57:13 (en)    

Кучеров продлил свою результативную серию до восьми матчей и более уже в 20-й раз в карьере, став четвёртым действующим игроком, которому это удавалось так много раз. Больше только у Коннора Макдэвида (22 раза), Сидни Кросби (21 раз) и Александра Овечкина (20 раз).

Напомним, в итоге «Тампа» выиграла матч со счётом 6:3. В текущем сезоне в активе Кучерова 29 очков (11+28) в регулярке НХЛ.

Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду

Материалы по теме
Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты» всех времён
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android