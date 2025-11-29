Скидки
Главная Хоккей Новости

Чикаго Блэкхоукс – Нэшвилл Предаторз, результат матча 29 ноября 2025, счет 3:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Нэшвилл» одолел на выезде «Чикаго» в НХЛ, у Свечкова результативная передача
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 28 на 29 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Юнайтед-центра» (Чикаго, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Донато (Ринзел, Бураковски) – 19:10     1:1 Вуд (Хаг) – 21:46     1:2 Стэмкос (Бланкенбург, Свечков) – 27:18     2:2 Грин (Мур) – 35:14 (pp)     2:3 Евангелиста (Стэмкос, О'Райлли) – 36:27     2:4 О'Райлли (Евангелиста, Пербикс) – 47:15     3:4 Терявяйнен (Кайзер, Назар) – 50:28    

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Райан Донато, Райан Грин и Теуво Терявяйнен.

В составе гостей голы на счету Мэттью Вуда, Стивена Стэмкоса, Люка Евангелиста и Райана О'Райлли. На счету российского нападающего Фёдора Свечкова результативная передача.

Форвард «Блэкхоукс» Илья Михеев (Россия) очков не набрал.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующей встрече «Чикаго Блэкхоукс» встретится дома с «Анахайм Дакс» 30 ноября. «Нэшвилл Предаторз» сыграет дома с «Виннипег Джетс» 30 ноября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
