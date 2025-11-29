Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Нэшвилл» одолел на выезде «Чикаго» в НХЛ, у Свечкова результативная передача

В ночь с 28 на 29 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Юнайтед-центра» (Чикаго, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Райан Донато, Райан Грин и Теуво Терявяйнен.

В составе гостей голы на счету Мэттью Вуда, Стивена Стэмкоса, Люка Евангелиста и Райана О'Райлли. На счету российского нападающего Фёдора Свечкова результативная передача.

Форвард «Блэкхоукс» Илья Михеев (Россия) очков не набрал.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующей встрече «Чикаго Блэкхоукс» встретится дома с «Анахайм Дакс» 30 ноября. «Нэшвилл Предаторз» сыграет дома с «Виннипег Джетс» 30 ноября.