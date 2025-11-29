Сидни Кросби — второй действующий игрок по матчам с 2+ голами. Больше игр лишь у Овечкина
Звёздный канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» и стал автором редкого достижения.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Летанг) – 06:10 1:1 Монахан (Смит, Сиверсон) – 13:40 2:1 Гонс (Вуд, Веренски) – 23:51 (sh) 3:1 Веренски (Койл) – 39:56 3:2 Раст (Карлссон) – 40:13 3:3 Кросби (Новак, Уозерспун) – 48:28 3:4 Летанг (Новак) – 60:59
Сидни Кросби провёл свою 109-ю игру с двумя и более голами, сравнявшись с Джеромом Игинлой на 20-м месте в истории НХЛ. Единственный действующий хоккеист, идущий выше него, — Александр Овечкин (180).
В итоге «Питтсбург» выиграл матч в овертайме со счётом 4:3. В текущем сезоне на счету Сидни Кросби 15 голов и 10 результативных передач в 23 матчах регулярки за «Питтсбург».
Лемье поздравил Кросби, Малкина, Летанга с 20-м сезоном
