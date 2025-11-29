Сидни Кросби — второй действующий игрок по матчам с 2+ голами. Больше игр лишь у Овечкина

Звёздный канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» и стал автором редкого достижения.

Сидни Кросби провёл свою 109-ю игру с двумя и более голами, сравнявшись с Джеромом Игинлой на 20-м месте в истории НХЛ. Единственный действующий хоккеист, идущий выше него, — Александр Овечкин (180).

В итоге «Питтсбург» выиграл матч в овертайме со счётом 4:3. В текущем сезоне на счету Сидни Кросби 15 голов и 10 результативных передач в 23 матчах регулярки за «Питтсбург».

