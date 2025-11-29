Капризов покорил отметку в 200 шайб, рекорд результативности Дёмина. Главное к утру
Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов покорил отметку в 200 шайб в НХЛ, защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин обновил личный рекорд результативности в матчах НБА, «Вашингтон Кэпиталз» с помощью ассиста Александра Овечкина добыл волевую победу над «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты» всех времён.
- «Бруклин» проиграл «Филадельфии». Егор Дёмин — самый результативный игрок матча.
- Егор Дёмин обновил личный рекорд результативности в НБА.
- «Вашингтон» устроил камбэк с 0:2 и победил «Торонто». У Овечкина — ассист.
- Три очка Кросби и Малкина помогли «Питтсбургу» одолеть в овертайме «Коламбус».
- Две передачи Кучерова и 33 сейва Василевского помогли «Тампе» победить «Детройт».
- «Сантос» разгромил «Спорт Ресифи», у Неймара гол и ассист.
- Неймар прокомментировал свой выход на поле после слухов о тяжёлой травме колена.
- Пиастри выиграл спринт-квалификацию Гран-при Катара, Норрис — третий, Ферстаппен — шестой.
- Дабл-дабл Дончича и 38 очков Ривза помогли «Лейкерс» обыграть «Даллас» в НБА.
Материалы по теме
Комментарии