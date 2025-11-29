Капризов покорил отметку в 200 шайб, рекорд результативности Дёмина. Главное к утру

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов покорил отметку в 200 шайб в НХЛ, защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин обновил личный рекорд результативности в матчах НБА, «Вашингтон Кэпиталз» с помощью ассиста Александра Овечкина добыл волевую победу над «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

