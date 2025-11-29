Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей НХЛ на 29 ноября 2025 года

Результаты матчей НХЛ на 29 ноября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Вечером 28 и в ночь на 29 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 15 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 29 ноября 2025 года:

«Детройт Ред Уингз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:6;
«Бостон Брюинз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:6;
«Миннесота Уайлд» – «Колорадо Эвеланш» — 3:2 Б;
«Сан-Хосе Шаркс» – «Ванкувер Кэнакс» — 3:2;
«Анахайм Дакс» – «Лос-Анджелес Кингз» — 5:4 Б;
«Баффало Сэйбрз» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 0:5;
«Сент-Луис Блюз» – «Оттава Сенаторз» — 4:3;
«Вегас Голден Найтс» – «Монреаль Канадиенс» — 1:4;
«Нью-Йорк Айлендерс» – «Филадельфия Флайерз» — 3:4 Б;
«Флорида Пантерз» – «Калгари Флэймз» — 3:5;
«Вашингтон Кэпиталз» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:2;
«Каролина Харрикейнз» – «Виннипег Джетс» — 5:1;
«Коламбус Блю Джекетс» – «Питтсбург Пингвинз» — 3:4 ОТ;
«Даллас Старз» – «Юта Мамонт» — 4:3;
«Чикаго Блэкхоукс» – «Нэшвилл Предаторз» — 3:4.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 40 очками после 24 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Нью-Джерси Дэвилз», набравший 33 очка после 24 встреч.

Календарь НХЛ
Таблица НХЛ
Материалы по теме
Лучший матч Грицюка в НХЛ! Оформил дубль, поучаствовав в разгроме «Баффало»
Видео
Лучший матч Грицюка в НХЛ! Оформил дубль, поучаствовав в разгроме «Баффало»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android