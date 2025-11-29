Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей НХЛ на 29 ноября 2025 года

Вечером 28 и в ночь на 29 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 15 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 29 ноября 2025 года:

«Детройт Ред Уингз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:6;

«Бостон Брюинз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:6;

«Миннесота Уайлд» – «Колорадо Эвеланш» — 3:2 Б;

«Сан-Хосе Шаркс» – «Ванкувер Кэнакс» — 3:2;

«Анахайм Дакс» – «Лос-Анджелес Кингз» — 5:4 Б;

«Баффало Сэйбрз» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 0:5;

«Сент-Луис Блюз» – «Оттава Сенаторз» — 4:3;

«Вегас Голден Найтс» – «Монреаль Канадиенс» — 1:4;

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Филадельфия Флайерз» — 3:4 Б;

«Флорида Пантерз» – «Калгари Флэймз» — 3:5;

«Вашингтон Кэпиталз» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:2;

«Каролина Харрикейнз» – «Виннипег Джетс» — 5:1;

«Коламбус Блю Джекетс» – «Питтсбург Пингвинз» — 3:4 ОТ;

«Даллас Старз» – «Юта Мамонт» — 4:3;

«Чикаго Блэкхоукс» – «Нэшвилл Предаторз» — 3:4.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 40 очками после 24 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Нью-Джерси Дэвилз», набравший 33 очка после 24 встреч.