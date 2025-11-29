Панарин вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по количеству игр с 4+ очками

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в победной встрече с «Бостон Брюинз» записал на свой счёт один гол и три результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Панарин провёл свой 19-й матч в составе «Рейнджерс», где набрал четыре очка и более. По данному показателю форвард вышел на второе место в истории клуба, сравнявшись с Жаном Рателем. Рекорд «Рейнджерс» принадлежит Роду Гилберту — 25 встреч с 4+ очками.

В Бостоне (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ти-Ди Гарден», одержали гости со счётом 6:2.