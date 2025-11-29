Скидки
Панарин вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по количеству игр с 4+ очками

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в победной встрече с «Бостон Брюинз» записал на свой счёт один гол и три результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Панарин провёл свой 19-й матч в составе «Рейнджерс», где набрал четыре очка и более. По данному показателю форвард вышел на второе место в истории клуба, сравнявшись с Жаном Рателем. Рекорд «Рейнджерс» принадлежит Роду Гилберту — 25 встреч с 4+ очками.

В Бостоне (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ти-Ди Гарден», одержали гости со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2025, пятница. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Кайлли) – 03:28 (5x5)     0:2 Суси (Трочек, Панарин) – 12:02 (5x5)     0:3 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 34:22 (5x4)     0:4 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 35:07 (5x4)     1:4 Миттельштадт (Линдхольм) – 44:07 (5x5)     2:4 Гики (Йокихарью, Линдхольм) – 45:49 (5x5)     2:5 Лафреньер (Морроу) – 56:36 (en)     2:6 Гавриков (Трочек, Фокс) – 57:02 (5x5)    
Четыре очка Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Бостоном», у Гаврикова — гол
