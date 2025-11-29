Артемий Панарин с четырьмя очками признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в победной встрече с «Бостон Брюинз» (6:2) записал на свой счёт один гол, три результативные передачи и был признан третьей звездой игрового дня в НХЛ.

Второй звездой игрового дня признан вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» Джейк Аллен, который в игре с «Баффало Сэйбрз» (5:0) отразил 42 броска и оформил «сухой» матч.

Первой звездой дня стал Сет Джарвис из «Каролины Харрикейнз». Форвард во встрече с «Виннипег Джетс» (5:1) оформил хет-трик.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 40 очками после 24 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Нью-Джерси Дэвилз», набравший 33 очка после 24 встреч.