Сидни Кросби вышел на 15-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, по числу заброшенных шайб Кросби (640) вышел на 15-е место в истории НХЛ, сравнявшись с Дэйвом Андрейчуком. На 14-м месте находится Брендан Шэнахан (656). Рекорд лиги принадлежит российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (908).

В ночь с 28 на 29 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» (Коламбус, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.