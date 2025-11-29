Скидки
Сидни Кросби вышел на 15-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Сидни Кросби вышел на 15-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Комментарии

Канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, по числу заброшенных шайб Кросби (640) вышел на 15-е место в истории НХЛ, сравнявшись с Дэйвом Андрейчуком. На 14-м месте находится Брендан Шэнахан (656). Рекорд лиги принадлежит российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (908).

В ночь с 28 на 29 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» (Коламбус, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Летанг) – 06:10     1:1 Монахан (Смит, Сиверсон) – 13:40     2:1 Гонс (Вуд, Веренски) – 23:51 (sh)     3:1 Веренски (Койл) – 39:56     3:2 Раст (Карлссон) – 40:13     3:3 Кросби (Новак, Уозерспун) – 48:28     3:4 Летанг (Новак) – 60:59    
