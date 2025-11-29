Сидни Кросби вышел на 15-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс».
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, по числу заброшенных шайб Кросби (640) вышел на 15-е место в истории НХЛ, сравнявшись с Дэйвом Андрейчуком. На 14-м месте находится Брендан Шэнахан (656). Рекорд лиги принадлежит российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (908).
В ночь с 28 на 29 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» (Коламбус, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Летанг) – 06:10 1:1 Монахан (Смит, Сиверсон) – 13:40 2:1 Гонс (Вуд, Веренски) – 23:51 (sh) 3:1 Веренски (Койл) – 39:56 3:2 Раст (Карлссон) – 40:13 3:3 Кросби (Новак, Уозерспун) – 48:28 3:4 Летанг (Новак) – 60:59
