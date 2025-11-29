Сегодня, 29 ноября, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Расписание матчей ВХЛ на 29 ноября 2025 года (время московское):
11:00. «Челмет» – «Магнитка»;
12:00. «Кристалл» – «Зауралье»;
14:00. «Олимпия» – «Торпедо-Горький»;
15:00. «Молот» – «Химик»;
17:00. «Рязань-ВДВ» – «Югра»;
17:00. «Дизель» – «Рубин».
На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 49 очков в 30 матчах. Второе место занимает «Югра» с 46 очками после 28 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (41 очко в 29 матчах).