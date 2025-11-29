Расписание матчей МХЛ на 29 ноября 2025 года

Сегодня, 29 ноября, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 29 ноября 2025 года (время московское):

10:00. «Омские Ястребы» – «Локо»;

11:00. «Белые Медведи» – «Авто»;

13:00. ХК «Капитан» – «Сахалинские Акулы»;

13:00. «АКМ-Юниор» – «Тайфун»;

13:00. «СКА-1946» – Академия СКА;

14:00. «Спутник» – «Локо-76».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 45 очками после 25 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 41 очко после 28 матчей.