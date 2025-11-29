«Он всегда на шаг впереди всех на льду». Главный тренер «Рейнджерс» — о Панарине

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан высоко оценил игру российского форварда клуба Артемия Панарина, который во встрече с «Бостон Брюинз» набрал 4 (1+3) очка.

«У него есть талант, он способен переломить ход встречи благодаря своей игре. В большинстве он был динамичен, здорово создавал себе пространство, используя всю ширину площадки. У него великолепное видение площадки, он отлично оценивает ситуацию без шайбы и всегда на шаг впереди всех на льду», — приводит слова Салливана сайт НХЛ.

В Бостоне (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ти-Ди Гарден», одержали гости со счётом 6:2.