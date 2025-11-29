«Сибирь» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 13:30 мск

Сегодня, 29 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Новосибирске состоится встреча между местной «Сибирью» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Матч на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет вторая встреча команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. В Екатеринбурге «Автомобилист» разгромил новосибирский клуб со счётом 7:1.

«Сибирь» занимает последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 21 очко после 30 матчей. «Автомобилист» располагается на пятой строчке в таблице Востока, набрав 35 очков после 31 встречи.