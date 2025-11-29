«Надо их жёстко на место ставить». Гомоляко — об иностранных тренерах в КХЛ

Бывший спортивный директор «Лады» Сергей Гомоляко прокомментировал работу иностранных тренеров в КХЛ.

– Почему мы раз за разом натыкаемся на следующую историю: канадские тренеры у себя на родине работают себе спокойно, но, когда приезжают в Россию, начинают всем подряд руки выкручивать?

– Да потому что мы сами позволяем это делать. Они же поначалу присматриваются. Возьмём, например, приезд Майка Кинэна в «Металлург». Геннадий Иванович Величкин с ним спокойно общался, он прекрасно работал, Воробьёв с Пелино ему помогали. А когда «Металлург» выиграл Кубок Гагарина, Кинэна вознесли до небес и он начал говорить, что фотографии в фойе не те, что висят они не так… В общем, стал вмешиваться в другие процессы.

Как правило, иностранные тренеры не знают русских хоккеистов, а своих не предлагают. Бенуа Гру вот вывел «Трактор» в финал и начал из руководителей «Трактора» верёвки вить. Надо их жёстко на место ставить. Не захотел работать – езжай домой. У нас есть свои замечательные русские тренеры, – заявил Гомоляко.