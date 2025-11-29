Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Надо их жёстко на место ставить». Гомоляко — об иностранных тренерах в КХЛ

«Надо их жёстко на место ставить». Гомоляко — об иностранных тренерах в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор «Лады» Сергей Гомоляко прокомментировал работу иностранных тренеров в КХЛ.

– Почему мы раз за разом натыкаемся на следующую историю: канадские тренеры у себя на родине работают себе спокойно, но, когда приезжают в Россию, начинают всем подряд руки выкручивать?
– Да потому что мы сами позволяем это делать. Они же поначалу присматриваются. Возьмём, например, приезд Майка Кинэна в «Металлург». Геннадий Иванович Величкин с ним спокойно общался, он прекрасно работал, Воробьёв с Пелино ему помогали. А когда «Металлург» выиграл Кубок Гагарина, Кинэна вознесли до небес и он начал говорить, что фотографии в фойе не те, что висят они не так… В общем, стал вмешиваться в другие процессы.

Как правило, иностранные тренеры не знают русских хоккеистов, а своих не предлагают. Бенуа Гру вот вывел «Трактор» в финал и начал из руководителей «Трактора» верёвки вить. Надо их жёстко на место ставить. Не захотел работать – езжай домой. У нас есть свои замечательные русские тренеры, – заявил Гомоляко.

Материалы по теме
Железный занавес убьёт наш хоккей. Почему радоваться неудачам иностранных тренеров глупо
Железный занавес убьёт наш хоккей. Почему радоваться неудачам иностранных тренеров глупо
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android