«Спартак» — «Лада»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 29 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится матч между местным «Спартаком» и тольяттинской «Ладой». Игра на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет первая игра команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. «Спартак» располагается на шестой строчке в таблице Запада КХЛ, имея в активе 35 очков после 31 проведённой встречи. «Лада» с 23 очками после 31 матча занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Регулярный сезон КХЛ завершится 20 марта 2026 года.