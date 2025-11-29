Скидки
Спартак — Лада: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

«Спартак» — «Лада»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск
Сегодня, 29 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится матч между местным «Спартаком» и тольяттинской «Ладой». Игра на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

29 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Лада
Тольятти
Это будет первая игра команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. «Спартак» располагается на шестой строчке в таблице Запада КХЛ, имея в активе 35 очков после 31 проведённой встречи. «Лада» с 23 очками после 31 матча занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Регулярный сезон КХЛ завершится 20 марта 2026 года.

