Рафиков — о сухом поражении «Локомотива»: сначала получаем по шапке, потом начинаем играть

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков высказался о сухом поражении от «Северстали» (0:2).

«У нас всё не получилось, или мало что. Проиграли, не забили, пропустили. Всё на поверхности. Можно бросать сколько угодно — из углов, от бортов… Но голы не идут. Они, наверное, должны прийти с пятака, просто так не получится. Нам не хватает наглости под воротами, иногда хладнокровия. То, что мы включили активность только в третьем периоде, — это не первый раз. Сначала получаем по шапке, и только потом начинаем играть», — приводит слова Рафикова сайт КХЛ.

«Локомотив» с 43 очками после 33 встреч располагается на второй строчке Запада.