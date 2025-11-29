Рафиков — о сухом поражении «Локомотива»: сначала получаем по шапке, потом начинаем играть
Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков высказался о сухом поражении от «Северстали» (0:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Ильин (Аймурзин, Ващенко) – 04:32 (5x5) 2:0 Рейнгардт (Аймурзин) – 24:26 (5x5)
«У нас всё не получилось, или мало что. Проиграли, не забили, пропустили. Всё на поверхности. Можно бросать сколько угодно — из углов, от бортов… Но голы не идут. Они, наверное, должны прийти с пятака, просто так не получится. Нам не хватает наглости под воротами, иногда хладнокровия. То, что мы включили активность только в третьем периоде, — это не первый раз. Сначала получаем по шапке, и только потом начинаем играть», — приводит слова Рафикова сайт КХЛ.
«Локомотив» с 43 очками после 33 встреч располагается на второй строчке Запада.
