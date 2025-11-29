Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рафиков — о сухом поражении «Локомотива»: сначала получаем по шапке, потом начинаем играть

Рафиков — о сухом поражении «Локомотива»: сначала получаем по шапке, потом начинаем играть
Комментарии

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков высказался о сухом поражении от «Северстали» (0:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Ильин (Аймурзин, Ващенко) – 04:32 (5x5)     2:0 Рейнгардт (Аймурзин) – 24:26 (5x5)    

«У нас всё не получилось, или мало что. Проиграли, не забили, пропустили. Всё на поверхности. Можно бросать сколько угодно — из углов, от бортов… Но голы не идут. Они, наверное, должны прийти с пятака, просто так не получится. Нам не хватает наглости под воротами, иногда хладнокровия. То, что мы включили активность только в третьем периоде, — это не первый раз. Сначала получаем по шапке, и только потом начинаем играть», — приводит слова Рафикова сайт КХЛ.

«Локомотив» с 43 очками после 33 встреч располагается на второй строчке Запада.

Материалы по теме
Видео
«Северсталь» всухую победила «Локомотив» и поднялась на первое место на Западе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android