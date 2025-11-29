Карпухин — о Ларионове: мы с ним не знакомы, о чём с ним говорить?

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин после победы над СКА (5:2) заявил, что не общался с главным тренером армейского клуба Игорем Ларионовым.

– Общались с Игорем Ларионовым после игры?

– Нет, не общались.

– Нет желания?

– Чтобы что-то обсуждать, надо знать, что обсуждать. У меня нет никаких вопросов, мы с ним не знакомы. О чём с ним говорить?

– Ваши три набранных очка в матче – это и есть ответ?

– Спасибо партнёрам. Наверное, да, в каком-то смысле это ответ. Но главное – это победа, командный результат. Команда наша победила – лучший ответ на всё. Но и набирать очки тоже кайф, не спорю, – сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.