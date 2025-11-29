Карпухин — о Ларионове: мы с ним не знакомы, о чём с ним говорить?
Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин после победы над СКА (5:2) заявил, что не общался с главным тренером армейского клуба Игорем Ларионовым.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Яшкин (Карпухин, Барабанов) – 03:24 (5x5) 1:1 Лайпсик (Филлипс) – 22:36 (5x5) 2:1 Сафонов (Галимов, Фальковский) – 24:38 (4x4) 3:1 Галимов – 37:20 (5x5) 4:1 Карпухин (Галимов, Марченко) – 41:10 (5x5) 5:1 Дыняк (Бровкин, Лучевников) – 50:02 (5x5) 5:2 Лайпсик (Бландизи) – 50:30 (5x5)
– Общались с Игорем Ларионовым после игры?
– Нет, не общались.
– Нет желания?
– Чтобы что-то обсуждать, надо знать, что обсуждать. У меня нет никаких вопросов, мы с ним не знакомы. О чём с ним говорить?
– Ваши три набранных очка в матче – это и есть ответ?
– Спасибо партнёрам. Наверное, да, в каком-то смысле это ответ. Но главное – это победа, командный результат. Команда наша победила – лучший ответ на всё. Но и набирать очки тоже кайф, не спорю, – сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
