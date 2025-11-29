Сын Ларионова рассказал о работе над вбрасываниями
Нападающий СКА Игорь Ларионов-младший после поражения в матче регулярного сезона от «Ак Барса» (2:5) рассказал о работе над вбрасываниями.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Яшкин (Карпухин, Барабанов) – 03:24 (5x5) 1:1 Лайпсик (Филлипс) – 22:36 (5x5) 2:1 Сафонов (Галимов, Фальковский) – 24:38 (4x4) 3:1 Галимов – 37:20 (5x5) 4:1 Карпухин (Галимов, Марченко) – 41:10 (5x5) 5:1 Дыняк (Бровкин, Лучевников) – 50:02 (5x5) 5:2 Лайпсик (Бландизи) – 50:30 (5x5)
«Не могу сказать про других игроков, только про себя. 27% на точке? У нас другая информация, поэтому не могу ничего сказать. Там написано было ближе к 50%. Нам другую статистику прислали. Над вбрасываниями, конечно, работаем.
Все работают, все стараются. Пытаемся становиться лучше, но сложно комментировать, поскольку вы говорите одни цифры, а наши аналитики – другие. Поэтому тяжело пока понять», – сказал Ларионов-младший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
