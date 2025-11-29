Сын Ларионова рассказал о работе над вбрасываниями

Нападающий СКА Игорь Ларионов-младший после поражения в матче регулярного сезона от «Ак Барса» (2:5) рассказал о работе над вбрасываниями.

«Не могу сказать про других игроков, только про себя. 27% на точке? У нас другая информация, поэтому не могу ничего сказать. Там написано было ближе к 50%. Нам другую статистику прислали. Над вбрасываниями, конечно, работаем.

Все работают, все стараются. Пытаемся становиться лучше, но сложно комментировать, поскольку вы говорите одни цифры, а наши аналитики – другие. Поэтому тяжело пока понять», – сказал Ларионов-младший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.