Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сын Ларионова рассказал о работе над вбрасываниями

Сын Ларионова рассказал о работе над вбрасываниями
Комментарии

Нападающий СКА Игорь Ларионов-младший после поражения в матче регулярного сезона от «Ак Барса» (2:5) рассказал о работе над вбрасываниями.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Яшкин (Карпухин, Барабанов) – 03:24 (5x5)     1:1 Лайпсик (Филлипс) – 22:36 (5x5)     2:1 Сафонов (Галимов, Фальковский) – 24:38 (4x4)     3:1 Галимов – 37:20 (5x5)     4:1 Карпухин (Галимов, Марченко) – 41:10 (5x5)     5:1 Дыняк (Бровкин, Лучевников) – 50:02 (5x5)     5:2 Лайпсик (Бландизи) – 50:30 (5x5)    

«Не могу сказать про других игроков, только про себя. 27% на точке? У нас другая информация, поэтому не могу ничего сказать. Там написано было ближе к 50%. Нам другую статистику прислали. Над вбрасываниями, конечно, работаем.

Все работают, все стараются. Пытаемся становиться лучше, но сложно комментировать, поскольку вы говорите одни цифры, а наши аналитики – другие. Поэтому тяжело пока понять», – сказал Ларионов-младший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Ларионов высказался о неудачной игре СКА на вбрасываниях. У его сына 27% на точке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android